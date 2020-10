Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klepierre : vers un double creux (ou 'W') sur 10,2/10,25E ? Cercle Finance • 01/10/2020 à 14:26









(CercleFinance.com) - Klepierre (-6%) retombe vers 10,25E et voit de nouveau son cours divisé par 3,3 de son cours depuis le 1er janvier. Le titre échoue à refranchir les 12E et renoue avec ses plus bas absolu: un rebond en 'W' sur l0,2E pourrait se mettre en place de façon imminente et le principal objectif court terme demeure le comblement du 'gap' des 12,605E du 17 septembre dernier.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -1.01%