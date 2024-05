Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Klépierre: titre en hausse, un broker relève son objectif information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 16:55









(CercleFinance.com) - Klépierre gagne près de 1% à Paris après que Oddo BHF a confirmé ce matin sa note de 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 27 à 28,5 euros.



L'analyste rapporte que Klépierre a annoncé hier soir la finalisation de l'acquisition de RomaEst, l'un des plus grands centres commerciaux de Rome, pour plus de 200 ME. Oddo BHF estime le rendement de plus de 6,5% pour l'acquisition de la totalité des parts de cet actif.



Dans ce contexte, S&P a également relevé hier soir le rating de crédit LT de Klépierre de 'stable' à 'perspective positive'. De son côté, Fitch avait confirmé ce 24 mai sa notation 'A-' avec perspective stable sur la dette senior non garantie de Klépierre.



'Nous estimons que ces deux confirmations sont de nature à soutenir la génération du cashflow net courant et par conséquent notre opinion Surperformance sur le titre', conclut le broker.





