(CercleFinance.com) - Klépierre tente de préserver le support crucial des 15E (testé les 3 avril puis ces 13, 14 et 15 mai), et ultimement le plancher historique de clôture des 14,5E du 16 mars. Le titre s'inscrit dans un triangle baissier (de base 15E donc) et une 'sortie par le bas' validerait un potentiel de repli de -3,5E dans le meilleur des cas (soit 11,5E), voir de -4,3E, soit 10,7/10,5E... mais que vaut désormais l'immobilier commercial dans un contexte de télétravail et de moindre fréquentation des centres commerciaux ?

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -0.03%