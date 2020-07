Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : sur la mauvaise pente, vers un re-test des 14,5E? Cercle Finance • 30/07/2020 à 12:21









(CercleFinance.com) - Klépierre pulvérise le petit support des 15,3E et subit un 'sell-off' de -7% vers 14,4E. Klépierre s'engage sur la mauvaise pente et re-teste dejà le plancher des 14,5E du 16 mars: le prochain support sera le 'plus bas annuel' de clôture des 13,64E du 21 mai... le plus bas intraday et ultime support étant 12,63E

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -6.50%