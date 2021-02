KLEPIERRE se prononcera sur le dividende 2020 début mai

(AOF) - Après Unibail-Rodamco et Mercialys, c'est désormais au tour de Klépierre de présenter ses résultats 2020. Sans surprise, la crise du Covid-19 est passée par là. Ainsi, la foncière spécialisée dans les centres commerciaux a dévoilé un cash-flow net courant de 2,05 euros par action, soit une baisse de 27,4% sur un an. En parallèle, le chiffre d'affaires total s'établit à 1,13 milliard d'euros, en recul de 14,7%; et les revenus locatifs nets s'établissent à 846,2 millions d'euros, en baisse de 25,2%.

Au global, les mesures de confinements prises équivalent à 2,1 mois de fermeture totale de l'ensemble du portefeuille en 2020.

Concernant le dividende, Klépierre réserve sa décision pour début mai, afin d'avoir une meilleur visibilité quant au redémarrage des activités.

Pour traverser l'orage, Klépierre dispose d'une liquidité de 3,2 milliards d'euros. De ce fait, les besoins de refinancement sont couverts jusqu'en mai 2024.

Du côté des perspectives 2021, le groupe anticipe un cash-flow net courant à 1,90 euro par action (hors impact de l'étalement des concessions de loyers liées à la Covid-19). " Cela suppose que les mesures de fermeture actuelles, qui concernent 60 % des magasins du groupe, ne seront pas prolongées au-delà du mois de mars 2021 ", précise Klépierre.

Au total, cela équivaut à une fermeture de 1,5 mois pour l'ensemble du portefeuille causant une perte de cash-flow de 0,25 euro par action.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.