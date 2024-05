Klépierre: S&P relève sa perspective de "stable" à "positive"

(AOF) - Klépierre annonce que S&P Global a relevé sa perspective de notation de stable à positive et revu son appréciation du profil de liquidité de Klépierre pour le relever de " adéquat " à " solide ". Cette décision de l’agence de notation intervient après la finalisation de l’acquisition de RomaEst, l’un des plus grands centres commerciaux de Rome, seconde opération de croissance externe de l’année pour la foncière spécialiste du secteur. Le 24 mai 2024 dernier, Fitch a confirmé sa notation 'A-' avec perspective stable sur la dette senior non garantie de Klépierre.

S&P Global s'attend à ce que la société améliore son ratio dette sur Ebitda pour le ramener à 7,5 ou moins, grâce à ses solides résultats d'exploitation et à sa politique financière prudente.

La perspective positive indique que l'agence de notation pourrait relever la note dans les 12 à 24 prochains mois si la performance opérationnelle de Klépierre reste solide, si les valorisations de son portefeuille restent relativement stables et si la société n'a pas recours à des acquisitions surdimensionnées financées par l'endettement au-delà de notre scénario de base.

