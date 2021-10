Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre s'envole de 9%, relève ses prévisions 2021 information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 16:44









Klépierre relève sa guidance 2021 de +11% avec un BPA récurrent attendu à 2 E contre 1.80 E. Suite à cette annonce, Oddo a confirmé son conseil Surperformance sur le titre avec un objectif de 25 E. (Crédits photo : Klépierre - Alfred Cromback ) (CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 9% en fin de journée à la Bourse de Paris alors que la société a relevé ses prévisions sur l'année 2021. Oddo estime que Klépierre fait preuve d'un rebond solide avec sa publication trimestrielle (759 ME sur 9 mois 2021). Klépierre relève sa guidance 2021 de +11% avec un BPA récurrent attendu à 2 E contre 1.80 E. Suite à cette annonce, Oddo a confirmé son conseil Surperformance sur le titre avec un objectif de 25 E. ' Nous comprenons que ce relèvement s'explique principalement par une collecte meilleure que prévu des loyers sur 2021 ainsi que des reprises de provisions sur 2020 ' indique Oddo. L'analyste estime que Klépierre démontre, avec sa publication, un rebond solide de son activité, une résilience meilleure qu'attendu de sa performance financière 2021 ainsi qu'une forte capacité à poursuivre sa politique de cessions.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris +7.77%