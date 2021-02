Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : s'enfonce sous les 18E, attention danger. Cercle Finance • 11/02/2021 à 13:28









(CercleFinance.com) - Impacté par les résultats d'Unibail (URW) qui supprime son dividende pour les années 2021/22/23, Klépierre rechute lourdement et s'enfonce sous les 18E (incursion jusque vers 17,33E), un support qu'il vaudrait mieux ne pas enfoncer en clôture, au risque de revenir menacer les 16,5E.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -5.06%