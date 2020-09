Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : s'enfonce nettement sous les 13E Cercle Finance • 17/09/2020 à 14:48









(CercleFinance.com) - Klépierre s'enfonce nettement sous les 13E, c'est à dire sous l'ex-plancher de clôture des 2 et 11 septembre. Le titre s'apprête à retracer son plus bas absolu 'intraday' des 12,63E du 16 mars: en cas d'enfoncement, un nouveau 'plus bas' pourrait être testé vers 11,4E/11,6E.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -6.74%