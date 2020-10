Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : ricoche sous 12,75E, rechute sous 12,1E Cercle Finance • 13/10/2020 à 17:51









(CercleFinance.com) - Klépierre ricoche sous 12,75E et rechute sous 12,1E; le titre semble amorcer un retracement de la récente hausse (10,2/12,8E) ce qui induit un objectif de 11,5E (-50%) puis 11E environ (-62%).

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -5.18%