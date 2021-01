Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : ricoche encore, sous 19,3E, menace les 18E Cercle Finance • 18/01/2021 à 17:52









(CercleFinance.com) - Klépierre ricoche encore, sous 19,3E, et pourrait de niveau menacer les 18E, le plancher testé sans relâche à une demi-douzaine de reprises depuis le 19/11/2020. Ultimement, Klépierre pourrait tenter de s'appuyer sur 18,65E, l'éphémère support du 21/12 avant de replonger vers 15,5E

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -4.71%