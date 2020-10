Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : reprise en 'V' sur 10,1E, les 13,15E en vue ? Cercle Finance • 08/10/2020 à 13:26









(CercleFinance.com) - Klépierre poursuit sa reprise en 'V' amorcée sur 10,1E. Le titre se hisse vers 12,8E, l'ex-support des 13,15E (du 21 mai puis du 2 au 11 septembre) est en vue: un renversement de tendance en 'V' proprement dit à moyen terme serait validé par le franchissement des 14E, avec les 16E en ligne de mire.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris +5.35%