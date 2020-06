Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : réouverture de tous les centres en France Cercle Finance • 01/06/2020 à 08:27









(CercleFinance.com) - Klépierre a annoncé samedi l'ouverture complète de l'ensemble de ses centres commerciaux en France 'dans des conditions sanitaires optimales', après l'abrogation des arrêtés préfectoraux qui avaient ordonné la fermeture de neuf centres. Des restrictions sont encore en vigueur pour les bars et les restaurants qui peuvent rouvrir sur le territoire national français, mais uniquement hors Île de France. Les cinémas quant à eux rouvriront, sous conditions de distances sociales garanties, le 22 juin. Avec les centres portugais qui rouvrent ce lundi, ces réouvertures en France portent à 93% la part des centres du groupe désormais ouverts en Europe, proportion qui atteindra 100% le 8 juin avec la réouverture des centres madrilènes et barcelonais.

