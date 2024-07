Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Klépierre: relèvement des objectifs pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, Klépierre indique revoir à la hausse ses objectifs annuels, tablant désormais sur une croissance de son EBE (excédent brut d'exploitation) de 5% et sur un cash-flow net courant (CFNC) entre 2,50 et 2,55 euros par action.



Sur le premier semestre 2024, la foncière d'immobilier commercial affiche un CFNC par action en hausse de 3,3% à 1,25 euro, ainsi qu'une augmentation de 5,4% de l'EBE à 477,3 millions, grâce à un contrôle rigoureux des frais et à des revenus en progression.



A 520,1 millions d'euros, les revenus locatifs nets se sont accrus de 4,9% en données brutes et de 6% à périmètre constant, avec notamment un taux de collecte de 97,7% (+120 points de base sur un an) et un taux d'occupation de 96,2% (+50 points de base).





Valeurs associées KLEPIERRE 26,34 EUR Euronext Paris +4,19%