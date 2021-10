Klépierre relève son objectif annuel de cash flow net courant

(AOF) - Klépierre a publié un chiffre d'affaires total de 283,9 millions d'euros au troisième trimestre 2021, contre 302,5 millions un an plus tôt, soit une baisse de 6,15% sur un an. Les revenus locatifs des centres commerciaux sont quant à eux en hausse de 11,1% à 266 millions d'euros. L'endettement net de la foncière est en baisse de 583 millions d'euros par rapport au 30 juin 2021, grâce à 502 millions d'euros de cessions. Le groupe a également relevé son objectif de cash flow net courant de 20 centimes à au moins 2 euros par action.

