Klepierre : rechute vers 19,05E

(CercleFinance.com) - Klepierre ricoche sous les 20,65E rechute vers 19,05E: le titre devrait retrouver du soutien vers 17,95/18,00E, le support testé les 19, 20/23 novembre. La correction pourrait ensuite se prolonger vers 16E, l'ex-plancher du 9 juillet et ex-résistance du 8 août.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -3.35%