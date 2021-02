Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : rechute de -6% vers 18,6E Cercle Finance • 01/02/2021 à 11:07









(CercleFinance.com) - Couvre-feu + fermeture des grands complexes commerciaux ne sont pas une bonne nouvelle pour les foncières louant des surfaces dans les galeries marchandes: Klépierre n'est pas la plus touchée mais le titre chute de -6% vers 18,6E. Il faut se souvenir que le titre avait flambé de +22% le 27 janvier sur l'anticipation d'une offensive des 'Robinhood' contre les vendeurs à découvert sur Klépierre, une envolée complètement irrationnelle qui pourrait se solder par un retour à la case départ, vers 18E (un support qu'il vaudrait mieux ne pas enfoncer, au risque de revenir menacer les 16,5E.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -4.55%