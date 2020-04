Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klepierre : rebondit jusque vers 18E Cercle Finance • 07/04/2020 à 10:47









(CercleFinance.com) - Klepierre rebondit jusque vers 18E: un retracement de 50% de la dernière vague de correction entre 22,3 et 15E induit un potentiel de rebond jusque vers 18,5/18,6E

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris +11.33%