Klépierre rachète le centre commercial O'Parinor avec Sofidy

(AOF) - Sofidy a annoncé la signature d’un accord pour l’acquisition avec Klépierre du centre commercial O’Parinor, l’un des plus importants centres commerciaux du Nord-Est de Paris avec près de 70000 mètres carrés. Sofidy et Klépierre s’entendent sur un partenariat capitalistique (respectivement 75% et 25% du capital) afin de reprendre cet actif auprès d’Hammerson et du fonds coréen National Pension Service of Korea (NPS). Klépierre se voit confier le contrat de gestion locative et immobilière du centre commercial, et Sofidy la gestion des sociétés impliquées.

Sofidy précise qu'un financement hypothécaire sans recours est en cours de négociation avec une banque française. L'investissement devrait générer un rendement annuel à deux chiffres dès la première année, pour les fonds gérés par Sofidy.

La clôture de la transaction est envisagée début 2024, sous réserve des conditions suspensives usuelles.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen des centres commerciaux présent dans 12 pays européens ;

- Portefeuille de 19,6 Mds€ et chiffre d’affaires de 1,2 Md€ réparti entre la France- (41 %), l’Italie (27 %), la Scandinavie (12 %), l’Espagne-Portugal (10 %), l’Europe centrale (5 %) puis les Pays-Bas et l’Allemagne (3 %) ;

- Modèle d’affaires d’un acteur à la fois investisseur, exploitant (72 % du portefeuille de plus de 100 centres commerciaux dans des villes de plus d’1 M d’habitants) et promoteur exerçant une discipline financière stricte ;

- Capital éclaté (1ers actionnaires : l’américain Simon Property Group avec 22 % et le fonds néerlandais APG pour 6 %), David Simon étant président du conseil de surveillance de 9 membres et Jean-Marc Jestin président du directoire ;

- Situation financière maîtrisée, avec, à fin juin, une dette nette ramenée à 7,4Mds€ et notée A pour un LTV (loan-to-value) de 38,1 % et des liquidités de 2,6 Mds€.

Enjeux

- Stratégie d’achalandise déclinée en 4 points :

- rationalisation du portefeuille d’actifs des centres et de la part des enseignes, cosmétiques, sport, restauration et enseignes innovantes au détriment du prêt-à-porter ,

- Shop.Meet. Connect.® et Retail First pour l’’attractivité des centres,

- Let’s Play®, positionnement marketing des centres commerciaux de Klépierre, promouvant le shopping comme un jeu, Clubstore® d’optimisation du parcours client ;

- Stratégie d’innovation axée sur la mise à disposition aux commerces de la connaissance des clients via la plateforme d’innovation ouverte Klépierre ID et l’association à des dizaines de start-ups pour tester les nouveaux services ;

- Stratégie environnementale « Act4good 2030 », en tête des classements mondiaux, visant le net zéro carbone :

- efficacité énergétique de 70 kWh/m2 du portefeuille, appuyée sur des capacités de production autonome d’énergies renouvelables, dont 30 % d’autoconsommation dans les 40 premiers actifs ;

- récupération à 50 % des matériaux,

- aide aux commerçants pour une baisse de 20 % leur consommation d’énergie,

- recul de 40 % des émissions de carbone liées aux moyens de transport des visiteurs ;

- Pipeline de développement de 1,9 Md€ concentré sur la France, l’Italie et les Pays-Bas, axé sur la rénovation des actifs existants et partiellement financé par les cessions.

Défis

- Deux ratios à surveiller, celui de l’actif net réévalué ou ANR (30,1 € à fin juin), donnée clé du secteur foncier, et celui du taux de vacance (4,3 %), indicateur du marché immobilier ;

- Maîtrise de la dette, dont le taux moyen ressort à 1,4 % ;

- Renforcement des économies d’énergie, les centres français du groupe étant les moins énergivores (109 kwh/m2) ;

- Accueil du public à l’extension des centres grenoblois et barcelonais d’ici 6 mois ;

- Après une hausse de 7,3 % des revenus locatifs à fin juin, objectif 2023 relevé d’un autofinancement libre par action de + 2,4 €, en progression de 7 %.

En savoir plus sur le secteur Immobilier

Une crise de la demande

Selon les données de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les chiffres du troisième trimestre 2022 continuent à être alarmants. Les mises en vente de logements collectifs neufs ont chuté de 12,4 % sur un an, à 19.006 unités. Sur les neuf premiers mois de 2022, la baisse atteint 10,2 %, à 72.670 unités.

Les réservations dégringolent elles aussi du fait de l'effondrement des ventes en bloc aux bailleurs sociaux et aux investisseurs institutionnels. Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs institutionnels renégocient ou stoppent les opérations. Les primo-accédants sont pénalisés par la hausse des taux et le durcissement du dispositif Pinel rebute certains investisseurs privés.

Du fait de la forte hausse des coûts de construction, la FPI estime qu'une opération autorisée sur six n'est finalement pas réalisée pour des raisons économiques.

Face à cela les prix sont toujours en hausse : les prix de vente des logements collectifs neufs ont augmenté de 5,9 % sur la France entière au troisième trimestre 2022. L'Ile-de-France fait exception, avec un fléchissement de 0,9 %.