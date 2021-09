Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : pullback sous 20E, risque baissier sous 19,2E information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 18:13









(CercleFinance.com) - Klépierre amorce un pullback sous les 20E: le titre reste protégé par 2 supports situés consécutivement à 19,95E puis 19,65E. La situation se dégraderait franchement en cas de pullback sous les 19,2E, avec les 17,5E en ligne de mire.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -3.33%