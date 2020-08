Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klepierre : profite d'une analyse positive Cercle Finance • 07/08/2020 à 17:11









(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 2% en fin de journée soutenu par l'analyse d'Invest Securities. Le bureau d'études confirme son conseil à l'achat sur le titre et ajuste son objectif de cours à 25 E (contre 26 E). ' En l'absence de guidance et de résultats des négociations en cours avec les locataires, la visibilité à court terme reste limitée mais la valorisation du titre reste bien inférieure à sa valorisation fondamentale, même en cas de baisse des valeurs et des loyers de marché ' indique Invest Securities.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris +1.94%