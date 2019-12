KLEPIERRE procède à une annulation d'actions

(AOF) - Klépierre, le leader européen des centres commerciaux, a annoncé l'annulation de 1 930 544 actions rachetées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018. Cette décision, prise le 10 décembre 2019 et effective au 17 décembre 2019, entre dans le cadre du programme de rachat d'actions mis en place en mars 2017. Par conséquent, le capital social de Klépierre s'élève désormais à 423 729 733 euros, divisé en 302 664 095 actions ayant chacune une valeur nominale de 1,40 euro et portant chacune un droit de vote théorique.