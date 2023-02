Klépierre présente sa stratégie RSE Act4Good et vise le zéro carbone dès 2030

(AOF) - Klépierre présente ce jour sa stratégie RSE baptisée Act4Good, avec l’objectif de construire « la plateforme de commerce la plus durable ». Il s’agira notamment pour le spécialiste européen des centres commerciaux de devenir « net-zéro carbone dès 2030 », d’ « agir au service des communautés et des territoires d'implantation de ses centres commerciaux », d’ « agir en développeur de compétences pour ses collaborateurs, ses partenaires et ses visiteurs » et d’agir « pour promouvoir des modes de vie durables auprès de tout son écosystème».

" Bâtir un commerce qui dure, c'est avant tout opérer des lieux de commerce bas carbone contribuant pleinement à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est également offrir des lieux qui rendent véritablement service aux communautés et qui soient des lieux d'accueil, de ralliement. C'est aussi contribuer à développer les compétences de celles et ceux qui nous entourent et qui fréquentent nos centres. C'est enfin être à l'avant-garde du changement, en encourageant des modes de vie plus durables ", résume Jean-Marc Jestin, Président du directoire de Klépierre.

