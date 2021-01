Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : près de +20% à 21E, début des rachats de shorts ? Cercle Finance • 27/01/2021 à 12:08









(CercleFinance.com) - Sans information particulière, Klépierre bondit de près de +20% à 21,1E: certains expliquent cela par l'espoir d'un non-reconfinement mais la soudaineté du mouvement -sans catalyseur connu- fait plutôt penser à une action concertée de spéculateurs visant à 'détruire' les vendeurs à découvert en les contraignant à des rachats de shorts en 'mode panique'. Le titre venait juste de valider lundi la cassure du support des 17,6E et semblait bien parti pour aller rechercher les 15E (50% de retracement de la hausse du 1 au 17/11/2020) et le voici qui tente de 'soulever' la résistance des des 20,6E des 16 et 17 novembre. L'objectif suivant serait le re-test des 22,65E du 5 juin 2020.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris +18.79%