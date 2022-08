Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre: poursuite du recul depuis les 23E information fournie par Cercle Finance • 19/08/2022 à 09:47









(CercleFinance.com) - Lanterne rouge du SBF120 sur les premiers échanges, Klépierre engage une quatrième séance baissière de suite après avoir plafonné sous les 23E le 15 août. Cette tendance pourrait le ramener vers les 21,1E du 27 juillet qui sert de support depuis.





Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -2.26%