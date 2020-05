Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klepierre : plonge vers 13,1E, un nouveau plancher possible Cercle Finance • 21/05/2020 à 11:07









(CercleFinance.com) - Klepierre avait déclenché un signal d'alerte à la baisse sous 14,95E (plancher du 15 mai, 3 avril) puis sous 14,5E, le plancher de clôture du 15 mars. Le titre qui reste inscrit dans un triangle baissier (de sommet 22,27E) se dirige vers un retracement du plancher intraday des 12,62E du 16 mars et on ne peut écarter un risque de chute jusque vers 10E en sortie de triangle.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -4.57%