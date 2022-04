Klépierre : perspectives 2022 maintenues

(AOF) - Klépierre a confirmé son objectif de dégager un cash-flow net courant par action compris entre 2,30 et 2,35 euros par action en 2022. En se fondant sur les perspectives macroéconomiques actuelles, la foncière spécialisée dans les centres commerciaux dit ne pas avoir identifié la nécessité de réviser ses prévisions financières pour 2022.

Le groupe précise qu'il n'opère ni en Ukraine ni en Russie et ne s'attend pas à ce que " les pressions inflationnistes créées par cette situation n'aient un impact matériel sur sa structure de coûts ou sur le coût de ses projets en cours de développement ".

Toutefois, il ajoute qu'une " inflation persistante pourrait potentiellement impacter la consommation des ménages pour certains produits et services commercialisés par les locataires ".

Lors du premier trimestre 2022, les revenus locatifs bruts des centres commerciaux ont atteint 272,9 millions d'euros (+9,7 % à périmètre constant) et le chiffre d'affaires s'est établi à 359,5 millions d'euros (+4,7 % à périmètre courant).

Klépierre a évoqué une activité locative soutenue avec 372 baux signés avec une réversion stable et un taux d'occupation stable à 94,7 %.

