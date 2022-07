Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre: objectif de CFNC par action relevé pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 27/07/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses semestriels, Klépierre indique relever son objectif de cash-flow net courant (CFNC) à au moins 2,45 euros par action pour 2022, soit une augmentation de 5,4% par rapport au point médian de l'objectif initial.



Pour le premier semestre 2022, la foncière d'immobilier commercial affiche un CFNC de 1,32 euro par action, en hausse de 83,7% sur un an, ainsi qu'un EPRA NTA par action de 30,60 euros, avec une valeur du portefeuille globalement stable.



Klépierre revendique aussi une hausse de 66,7% des revenus locatifs nets à périmètre constant par rapport à 2021, ainsi qu'une activité locative solide avec une réversion positive de 2,7% et un taux d'occupation en hausse sur un an à 94,7%.





Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris +0.99%