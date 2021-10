Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : objectif de CFNC par action rehaussé pour 2021 information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 08:50









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité à neuf mois, Klépierre annonce relever son objectif 2021 de cash-flow net courant de 20 centimes à au moins deux euros par action, en faisant l'hypothèse qu'il n'y ait pas restrictions fortes d'ici la fin de l'année. La foncière justifie ce relèvement par un rebond de 6% du chiffre d'affaires des commerçants au troisième trimestre, une activité locative soutenue avec 1.061 baux signés sur neuf mois et un recouvrement des loyers proche des niveaux d'avant pandémie. Au total, le chiffre d'affaires de Klépierre s'est tassé de 6,1% à 283,9 millions d'euros au troisième trimestre 2021, mais les revenus locatifs nets des centres commerciaux ont atteint 266 millions, en croissance de 11,1% par rapport à la même période en 2020.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris +4.68%