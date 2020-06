Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : nomination pour l'exploitation des centres Cercle Finance • 23/06/2020 à 07:24









(CercleFinance.com) - Klépierre annonce la nomination de Pierre-Etienne Alline comme directeur groupe de l'exploitation des centres commerciaux, poste nouvellement créé pour 'répondre aux objectifs de diversification des revenus et d'optimisation des coûts d'exploitation'. Pierre-Etienne Alline exercera sa fonction en étroite collaboration avec les directeurs de la gestion des centres commerciaux de chaque pays, pour accélérer le déploiement des meilleures pratiques nationales au niveau européen.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -0.17%