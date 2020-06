Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : nomination d'un secrétaire général Cercle Finance • 11/06/2020 à 15:52









(CercleFinance.com) - Klépierre annonce la promotion en tant que secrétaire général, à compter du 1er juin dernier, de Julien Goubault. Il est entré chez la foncière d'immobilier commercial en octobre 2016 au poste de directeur de la communication. Le poste nouvellement créé de secrétaire général rassemble les ressources humaines, la gouvernance, les affaires juridiques, le développement durable ainsi que la communication corporate et les relations institutionnelles.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -9.39%