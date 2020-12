KLEPIERRE : ligne de crédit bancaire renouvelable d'1,4 milliard d'euros

(AOF) - Klépierre a signé une ligne de crédit bancaire renouvelable syndiquée pour un montant total de 1,385 milliard d'euros. Cette facilité d'une maturité de cinq ans (incluant deux options d'extension d'un an chacune) se substitue à des lignes à échéance 2021 et 2022. La liquidité du groupe s'établit dorénavant à 3,1 milliards (2,3 millairds de lignes de crédits renouvelables, 0,4 milliard de trésorerie et 0,4 milliard de découverts bancaires) avec une maturité moyenne de 4,9 ans et couvre la totalité les besoins de refinancement du groupe jusqu'en mars 2024.

Cette ligne de crédit, qui inclut un critère de développement durable, a également été conçue pour accompagner l'ambition du groupe d'atteindre la neutralité carbone de son portefeuille d'ici à 2030.

Cette facilité prévoit notamment que, quand les objectifs annuels de réduction de l'intensité carbone des centres commerciaux du groupe sont atteints, la marge est réduite et que cette réduction est ensuite utilisée par Klépierre pour investir dans l'installation et la modernisation des systèmes de gestion technique de ses centres commerciaux.

