Klépierre: le titre recule, l'avis d'un analyste

(CercleFinance.com) - Klépierre cède près de 1% à Paris alors que ce matin, Invest Securities a indiqué maintenir son conseil d'achat sur le titre tout en réduisant son objectif de cours de 26,3 à 25,5 euros, en raison de prévisions conservatrices.



L'analyste rapporte que les chiffres publiés par Klépierre confirment une forme de retour à la normale avec notamment un taux d'occupation élevé de 95,8% assorti d'une réversion nettement positive (+4,1%).



' La croissance du CFNC s'inscrit en hausse de +20,1% à 2,62E/action, dépassant nettement la guidance (2,45E/action) et nos attentes du fait de fortes reprises sur provisions'.



Néanmoins, le broker estime que cette publication de bonne facture en termes opérationnels a été ternie par une guidance de CFNC 2023 (2,35E) attendu en baisse de -10,4% du fait d'éléments non récurrents à la lisibilité relative (+5% hors ces éléments) qui ont pu induire en erreur le marché.





Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -1.68%