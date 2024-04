Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Klépierre: le titre progresse, Jefferies passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 14:10









(CercleFinance.com) - L'action Klépierre est orientée à la hausse lundi à la Bourse de Paris à la faveur d'une note de Jefferies dans laquelle le broker considère que le pire de la crise est passé pour les valeurs foncières européennes.



Vers 14h00, le titre du spécialiste des centres commerciaux progresse de 1,6% tandis que le SBF 120 avance d'environ 1%.



Dans une note sectorielle, Jefferies souligne qu'en dépit un repli de 8% de l'indice EPRA depuis le début de l'année, il s'attend à que la performance boursière du secteur soit positive cette année, grâce à l'effet des premières baisses de taux.



Le broker souligne que le moindre endettement affiché par Klépierre devrait lui permettre de se montrer 'plus opportuniste' sur son marché, une perspective d'autant plus intéressante que la valorisation du titre est redevenue attractive suite à sa récente sous-performance, ajoute-t-il.



Le courtier estime par ailleurs que le rendement potentiel du titre est parmi les plus élevés du secteur, notamment en raison d'un rendement du dividende assuré de 7,5%.



Il relève ainsi sa recommandation de 'conserver' à 'acheter' sur le titre, avec un objectif de cours porté à 28 euros contre 26 euros précédemment.





