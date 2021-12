Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre: le titre profite d'un avis favorable information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 12:23









(CercleFinance.com) - L'action Klépierre progresse vendredi à la Bourse de Paris, profitant d'une note favorable des analystes de RBC qui incitent les investisseurs à profiter de l'actuelle faiblesse du titre.



A 12h15, l'action gagne 0,6%, figurant parmi le tableau des plus fortes hausses du SBF 120 qui évolue pour sa part en net repli (-0,8%).



Le titre accuse encore une baisse de plus de 7% sur le mois écoulé et de l'ordre de 19% sur les six derniers mois.



Dans une note, l'intermédiaire estime que la sous-performance de l'action au cours des dernières semaines ne se justifie pas au vu de la situation dans laquelle se trouve le spécialiste de l'immobilier non résidentiel locatif.



'L'impact de la nouvelle vague de Covid apparaît n'avoir jusqu'ici que des conséquences limitées sur la fréquentation des centres commerciaux', note le courtier, qui réitère son opinion 'surperformance' sur le titre.



En parallèle, RBC déclare s'attendre à ce que les résultats de Klépierre bénéficient d'une hausse de l'indexation due à la récente remontée de l'inflation.





Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris +2.20%