Klépierre: le titre pénalisé par une dégradation de RBC

(CercleFinance.com) - L'action Klépierre comptait parmi les plus fortes baisses du SBF 120 lundi à la Bourse de Paris, pénalisée par un abaissement de recommandation de RBC.



Les analystes de la banque canadienne ont dégradé ce matin leur conseil sur le titre du groupe d'immobilier commercial à 'sous-performance' contre 'performance en ligne avec le secteur' auparavant.



Leur objectif de cours a toutefois été revu à la hausse, à 25 euros.



A en croire Royal Bank of Canada, Klépierre affiche désormais un profil risque/rendement 'moins attrayant' que ceux d'autres acteurs de son secteur.



'Nous pensons que Klépierre bénéficie d'un stratégie sensée et d'une bonne exécution opérationnelle', indique RBC dans sa note.



'Toutefois, après une surperformance de 45% de son action par rapport au reste du secteur européen de l'immobilier sur l'année écoulée, le titre s'échange sur des multiples plus exigeants par rapport à sa moyenne historique à cinq ans vis-à-vis du secteur', explique la banque canadienne.



RBC ajoute que le ralentissement de la croissance économique, conjugué à la remontée des taux d'intérêt, fait planer un risque de révision à la baisse des anticipations de résultats sur l'exploitant de centres commerciaux pour les prochaines années.



A 12h15, le titre perdait 2,7% à 136 euros, après avoir lâché plus de 3% dans le courant de la matinée.





