KLEPIERRE: le cash-flow net courant en baisse au premier semestre

(AOF) - Klepierre a publié un cash flow net courant part du groupe au premier semestre 2020 de 392,1 millions d'euros, en repli de 4,4% sur un an. Par action, il a baissé de 1,2% et s'établit à 1,37 euros, reflétant notamment une baisse des revenus locatifs nets de 9,2% (dont -5% des revenus locatifs nets des centres commerciaux, hors cessions et effets de change,), de l'impact des cessions réalisées en 2019 et début 2020, d'une diminution de 7,4% du cash-flow d'exploitation en part totale, et d'une réduction du coût de la dette de 15,1 millions d'euros à 52,9 millions en part totale.

En part totale et droits inclus, la valeur du portefeuille des centres commerciaux de Klépierre s'élevait à 22,584 milliards d'euros au 30 juin 2020, en baisse de 3,4 % à périmètre courant et de 2,8% à périmètre constant sur six mois.

Le groupe a constaté une "bonne reprise des ventes" depuis la réouverture des centres commerciaux, les ventes de juin atteignant 85% du niveau de l'an dernier.

Klépierre considère néanmoins qu'il n'est pas possible à ce stade de fournir des prévisions fiables sur les résultats de l'année du fait d'un environnement sanitaire encore évolutif qui pourrait conduire à de nouveaux confinements ciblés.

