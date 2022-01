Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Klépierre : lancement d’une offre de rachat en numéraire portant sur deux souches d’obligations information fournie par AOF • 06/01/2022 à 10:30



(AOF) - Klépierre a annoncé le lancement d’une offre de rachat en numéraire portant sur deux souches d’obligations. Il s’agit des obligations d’un montant de 750 millions d’euros portant intérêt au taux de 1% venant à échéance le 17 avril 2023, émises par la foncière le 17 avril 2015 ; et des obligations d’un montant de 630 millions d’euros portant intérêt aux taux de 1,75% venant à échéance le 6 novembre 2024, émises par Klépierre en trois tranches assimilables respectivement le 6 novembre 2014, 28 janvier 2015 et 11 juin 2015.





