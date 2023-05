Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre: l'activité continue de s'améliorer information fournie par Cercle Finance • 11/05/2023 à 10:21









(CercleFinance.com) - Klépierre a annoncé jeudi que son activité avait continué de s'améliorer au premier trimestre de l'année, dans le sillage des bonnes performances enregistrées sur l'exercice 2022.



L'exploitant de centres commerciaux, concurrent d'Unibail-Rodamco-Westfield, a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires de 371,5 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en hausse de 3,3%.



Ses revenus locatifs bruts se sont élevés à 287,1 millions d'euros, sous l'impulsion du solide rebond du chiffre d'affaires des commerçants, qui a augmenté de 13,2% sur le trimestre avec un pic de +19% en janvier



Sa croissance a également été portée par un effet d'indexation positif de 5,75%.



Compte tenu de ses performance de premier trimestre, Klépierre a confirmé ses prévisions pour 2023, déclarant prévoir un cash-flow net courant par action de 2,35 euros cette année, en hausse de 5% par rapport à 2022.



Malgré ces chiffres solides, jugés meilleurs que ceux de ses rivaux, l'action du groupe d'immobilier commercial se repliait de 0,9% jeudi matin à la Bourse de Paris dans un contexte d'inquiétudes autour d'une possible récession au second semestre.



'Un scénario récessionniste est susceptible d'amplifier toute faiblesse de la demande des locataires pour ses espaces commerciaux en Europe continentale', préviennent les analystes de RBC dans une note de réaction.





