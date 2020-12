Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : invalide la cassure des 17,83E Cercle Finance • 23/12/2020 à 13:17









(CercleFinance.com) - Klépierre invalide la cassure des 17,83E (support du 19/11) qui validait une accélération baissière en direction de 15E. Le titre réintègre donc le corridor 20,5/18E inauguré mi-novembre.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris +3.75%