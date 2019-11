Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : inaugure l'extension de Créteil Soleil Cercle Finance • 28/11/2019 à 18:13









(CercleFinance.com) - Klépierre annonce ce soir l'inauguration de l'extension de Créteil Soleil, son centre commercial de l'Est parisien. 'Un projet ancré au coeur de la ville, pensé pour ses communautés afin d'offrir aux visiteurs un lieu de vie, de shopping, de partage, d'expériences et de plaisir. Cette extension de verre et de lumière offre 12.000 m2 supplémentaires, comprenant 15 boutiques, 15 restaurants et 6 salles de cinémas en plus des 12 salles déjà disponibles', précise Klépierre.

