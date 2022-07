Klépierre : hausse de 83,7 % du cash-flow net courant au premier semestre

(AOF) - Klépierre, leader européen des centres commerciaux, a annoncé une hausse de 19,1 % de son chiffre d'affaires au titre du premier semestre 2022, à 613,8 millions d'euros. Le cash flow net courant s'élève à 1,32 euros par action, en hausse de 83,7 %. De février à juin 2022, le chiffre d’affaires des commerçants a fortement augmenté. L’augmentation a été progressive tous les mois, soutenue par la fin des restrictions sanitaires et la reprise économique, pour atteindre 92 % des niveaux de 2019 en février et mars et 101 % au deuxième trimestre.

Le groupe s'est concentré sur ses principaux projets engagés : l'extension de Gran Reno à Bologne (Italie), la rénovation et l'extension de Grand Place à Grenoble (France) ainsi que le développement de cinq mégastores Primark (31 000 m² au total) en Italie et en France dont la plupart des ouvertures sont prévues d'ici à la fin de l'année.

Le montant total des investissements du premier semestre 2022 a atteint 90,9 millions d'euros , dont 57,7 millions consacrés aux projets de développement et 23,7 millions consacrés à la maintenance et aux rénovations, principalement.

En 2022, Klépierre prévoit d'atteindre un cash-flow net courant d'au moins 2,45 euros par action, soit une augmentation de 5,4 % par rapport au point médian de l'objectif initial.

"Cet objectif actualisé suppose que l'activité ne soit pas affectée au deuxième semestre 2022 par de nouvelles perturbations liées à la Covid-19 touchant l'activité de nos clients, ni par une détérioration majeure de la situation géopolitique", fait-on savoir dans un communiqué.

" Au cours du premier semestre, Klépierre a enregistré une performance soutenue, avec une hausse du cash-flow net courant par action, portée par la croissance des revenus locatifs, une hausse du chiffre d'affaires des commerçants et une activité locative dynamique. Nous avons également progressé dans notre activité de développement, je suis particulièrement fier de l'inauguration début juillet de Gran Reno, le centre commercial leader de la ville de Bologne, qui affiche à l'ouverture un taux d'occupation de 98 %. Cette réalisation majeure illustre parfaitement les ambitions de Klépierre pour le commerce, ainsi que ses capacités à créer de la valeur", a déclaré Jean-Marc Jestin, président du Directoire.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les foncières face à un marché du bureau moins porteur

En 2021, la demande placée (surfaces louées ou achetées par des utilisateurs) en Ile-de-France demeurait 22 % en deçà de son niveau de pré-crise sanitaire (2,38 millions en 2019), malgré le rebond (+ 32 %, à 1,85 million) engagé au second semestre. Elle est retombée à son niveau de 2013, loin du record de 2017 (2,63 millions). En revanche, au dernier trimestre 2021, l'offre immédiate (stock de bureaux vides) était au plus haut depuis sept ans, à 4 millions de mètres carrés. L'impact du télétravail est difficile à évaluer et il va s'étaler sur plusieurs années, à mesure de l'échéance des baux (durées fermes de trois, six ou neuf ans) et des décisions de déménagement des entreprises. Cette classe d'actifs présente néanmoins l'avantage d'offrir des loyers protégés de l'inflation par l'indexation. En France, l'indice ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires) prend, en effet, en compte l'inflation (50 %), les coûts de construction (25 %) et le PIB.