Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Klépierre: hausse de 8,8% des revenus locatifs en 2023 information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 18:33









(CercleFinance.com) - Klépierre publie des revenus locatifs nets de 1005 ME au titre de 2023, un chiffre en hausse de 8,8 % à périmètre constant par rapport à 2022.



Cette année, l'activité a notamment été portée par l'augmentation du chiffre d'affaires des commerçants (+6% par rapport à 2022 à périmètre constant). Elle repose également sur un taux d'occupation financière de 96%, en hausse de 20 pb sur un an.



Dans ce contexte, l'EBE ressort en hausse de 9,6 % par rapport à 2022, s'établissant à 921,4 ME.



Le Cash-flow net courant s'apprécie de +10,7 % par rapport à 2022, à 2,48 E par action, supérieur de 5,5 % à l'objectif initial.



'Nous sommes très confiants quant à notre capacité à prolonger notre croissance en 2024', a souligné Jean-Marc Jestin, président du directoire de Klépierre.



Concrètement, pour 2024, Klépierre cible une croissance de son EBE 'd'au moins 4 %' ainsi qu'un cash-flow net courant par action compris entre 2,45E et 2,5E.







Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -1.65%