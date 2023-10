Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre: hausse de 8,6 % des revenus locatifs sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Les revenus locatifs nets s'élèvent à 736,7 ME, en hausse de 8,6 % sur 9 mois à périmètre constant, grâce notamment à une forte indexation positive et à une hausse des revenus annexes (loyers variables, revenus des parkings et activités de Specialty Leasing).



' La croissance a également été portée par une gestion rigoureuse des charges immobilières qui s'est traduite par une amélioration du ratio entre les revenus locatifs nets et les revenus locatifs bruts ' indique le groupe.



À périmètre constant, le chiffre d'affaires total des commerçants dans les centres de Klépierre a augmenté de 7 % sur les neuf premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2022, tandis que la fréquentation a progressé de 8 %.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le Groupe a a signé 1 197 baux (en hausse de 21 % par rapport à la même période en 2022) avec un taux de réversion positif de 4,1 % en plus de l'indexation, et un taux d'occupation financière à 95,8 %



Le groupe confirme l'objectif de cash-flow net courant par action en 2023 d'au moins 2,40 E, soit une hausse de 7 % par rapport à 2022.



' Les principales hypothèses de cet objectif sont les suivantes : un chiffre d'affaires des commerçants à un niveau au moins égal à celui de 2022 ; un taux d'occupation stable ; et des taux d'encaissement stables ' rajoute le groupe.





