Klepierre: hausse de 6,9% des revenus locatifs en 2021 information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 17:51

(CercleFinance.com) - Les revenus locatifs nets s'élèvent à 879,5 ME en 2021, en hausse de 3,9 % par rapport à 2020 et de 6,9% à périmètre constant.



En part totale et droits inclus, la valeur du portefeuille des centres commerciaux de Klépierre s'élevait à 20 518 millions d'euros au 31 décembre 2021, en baisse de 1,3 % à périmètre constant sur 12 mois et en hausse de 0,6 % sur six mois.



Le cash-flow net courant 2021 est de 2,18 E par action (+ 10,6 % par rapport à 2020), supérieur de 9 % à l'objectif communiqué en octobre 2021.



L'ANR EPRA s'élève à 31,20 euros par action à fin décembre 2021, contre 31,40 euros par action à la fin de l'exercice précédent.



Le Groupe prévoit de générer en 2022 un cash-flow net courant par action compris entre 2,30 E et 2,35 E, soit une hausse de 9,5 % à 11,9 %, par rapport au cash-flow de 2,10 E généré en 2021 et retraité de l'impact des cessions de 2021 (- 0,08 E).