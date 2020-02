Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre :hausse de 6,7% du cash-flow net courant par action Cercle Finance • 05/02/2020 à 18:12









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires des commerçants des centres commerciaux a progressé de 1,8 % en 2019 à périmètre constant, soit un rythme deux fois supérieur à celui de 2018 (croissance de 0,9 %). Les revenus locatifs nets des centres commerciaux se sont élevés à 1 108,0 ME au 31 décembre 2019, soit une hausse de 1,1 % en part totale et à périmètre courant par rapport à l'exercice 2018. En 2019, le cash-flow net courant par action a progressé de 6,7 % sur un an pour atteindre 2,82 E (+ 6,0 % retraité de l'impact de l'entrée en vigueur de la norme IFRS 16). L'ANR EPRA s'élevait à 39,50 E au 31 décembre 2019, contre 40,50 E un an auparavant. Klépierre vise un cash-flow net courant par action compris entre 2,85 E et 2,90 E en 2020, contre 2,79 E en 2019 (soit 2,82 E retraité du produit financier exceptionnel de 0,03 E).

