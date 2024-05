Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Klépierre: hausse de 5% des loyers nets trimestriels information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 09:15









(CercleFinance.com) - Klépierre affiche au titre du premier trimestre 2024 un chiffre d'affaires de 380,2 millions d'euros, dont des revenus locatifs nets de 253,4 millions, en augmentation de 4,8% sur un an à périmètre constant, soit 200 points de base au-dessus de l'indexation.



Le groupe d'immobilier commercial fait part aussi d'une solide dynamique du chiffre d'affaires des commerçants (+4,3%), qui a dépassé les niveaux de 2023 dans tous les pays, et de la fréquentation de ses centres (+3%).



Revendiquant aussi une hausse de 4,4% de son EBE sur ce premier trimestre, il confirme ses objectifs annuels, anticipant ainsi une augmentation d'au moins 4% de son EBE et un cash-flow net courant par action de 2,45-2,50 euros en 2024.





