Klépierre : Goldman Sachs Intl passe sous de 5%

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs International a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en baisse, le 16 novembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Klépierre et détenir individuellement 4,98% du capital et des droits de vote de cette foncière.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Klépierre hors marché. À cette occasion, The Goldman Sachs Group n'a franchi aucun seuil et détient, au 16 novembre, par l'intermédiaire de sociétés qu'il contrôle, 7,24% du capital et des droits de vote.