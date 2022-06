Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klépierre : 'gap' sous 20,66E, retombe sur 19,6E information fournie par Cercle Finance • 29/06/2022 à 14:31









(CercleFinance.com) - Klépierre ouvre un 'gap' sous 20,66E et retombe sur 19,6E : faute de support dans cette zone, le titre risque fort de retracer son récent plancher des 18,7E du 14 juin dernier ou du 6 et 18 octobre et 31 novembre 2021.





Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -5.10%