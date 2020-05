Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Klepierre : 'gap' au-dessus de 14,91E, teste 16,5E Cercle Finance • 26/05/2020 à 11:20









(CercleFinance.com) - Klepierre ouvre un 'gap' au-dessus de 14,91E et teste 16,5E dans la foulée, c'est à dire la résistance oblique issue des précédents sommets inscrits à 27,3E fin mars puis 18,45E le 30 avril.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris +10.06%